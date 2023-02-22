Сразу в 4 секторах столицы запланированы отключения электричества

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Поставщик сообщает о плановых работах на среду, 22 февраля.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Ботаника:

ул. Буребиста, 23 – с 09:15 до 18:50.

ул. Гренобля, 191 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

ул. А. Бернардацци, 44 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. Аблов, 19B, Костешть, 1-7, 4-26, Гривицей, 1-19, 2-16, Лэмэицей, 1-3, 2-4, 12, Мэчиешилор, 1-21, 2-30, 9999, Мэрэшешть, 7, 10-14, 11-19, 20-36, 23-33, 39, Мэрцишор, 1-5, 2-16, Миорица, 2, 10-44, Рындунеле, 1-29, 2-30, Ровинарь, 1-9, Скиноаса, 1-29, 2-24, В. Скиноаса, 8B, Туртуреле, 2-6, 3-9, Вынэторилор, 1-27, 2-30, 39, 51, В. Цепеш, 6, 7, 23 – с 09:00 до 13:00.

ул. Др. Скиноасей, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4A, 30A, 9999, Гренобля, 106, 106A, 106B, 106/4, 106/4B, Миорица, 13 – с 13:00 до 17:00.

Чеканы:

ул. М. Драган, 8/1 – с 10:00 до 17:00.

Рышкановка:

ул. А. Лупан, 2, 2/1, 4, В. Бадиу, 13, 17, Б. Орхей, 4, 5/1, К. Орхеюлуй, 71-89, 89/1, 89/3, 89/4, 89E, Г. Мадан, 1-13, 2-10, 23-43, Хотин, 2-4, M. Исанос, 2, Путней, 26-48, 27-47, В. Комаров, 2-8, 9-11, пер. В. Комаров, 2-10, 9-11 – с 09:00 до 17:00.

ул. Молдовица, 27, Путней, 49, 67, 77/1, 78, 83, 910 – с 09:15 до 17:00.

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