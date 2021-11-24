Сразу в 4 секторах столицы не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ч. Албэ, 2-14, 20, 11-15, 37, Диминеций, 2-46, 27-73, Доборанць, 1-23, 2-8, Е. Алистар, 9A, Л. Думитриу, 1-5, 20, 21, 23, 35/1, Мунчешть, 94-104, 160, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 3-11 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу, 46/4, 46/6, 46A-Z, 85, 87 – с 09:25 до 18:00. ул. Буюкань, 4 – с 09:00 до 13:00. ул. В. Лупу, 4, 6A – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. М. Лермонтов, 1, Сихаструлуй, 9003 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

бул. М. чел Бэтрын, 9, 11, 11/1, П. Заднипру, 5, 5/1, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1 – с 09:00 до 16:00. М. Садовяну, 22/4J, 24/1, М. чел Бэтрын, 11, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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