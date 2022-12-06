Сразу в 4 секторах столицы не будет света во вторник

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 6 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бусуёчешть, 7-23, 16-18, Ч. Килия, 45-99, 62-120, Данубиус, 30-32, 41A, Плаюлуй, 132/1, Сармизеджетуса, 25, 25/1, 25/2, 31, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Индепенденцей, 12, 12/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Б. Скулень, 1/1, 2/1, пер. Б. Скулень, 1-3, 2-10, 9001, К. Ешилор, 41/1, 41A, 41B, 41V, 43, 43/2, 999, Др. Кручий, 22-38, 47, 63, 66-94, 73-87, Цэрыний, 62-80, 63-69 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 78, A. Пушкина, 21, Шт. чел Маре, 999, 9999, ПВНС, 1, 999, 9999 – с 09:30 до 17:00.

ул. А. Щусева, 41-63, 42-62, 98, M. Еминеску, 3-21, 16-38, 99, M. Когэлничану, 36-40, 41-51, 999, В. Александри, 48-62, 89-95, Вл. Пыркэлаб, 18-26, 27-29 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 186/5 – с 08:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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