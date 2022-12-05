Сразу три ДТП произошло на участке трассы в Дубоссарах

Сразу три ДТП произошло на участке трассы в Дубоссарах

В одной из аварий пострадала пенсионерка. 

Первое ДТП случилось в воскресенье вечером между Дубоссарами и селом Роги. «БМВ» занесло, машина выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. В момент аварии в салоне авто находились 41-летний водитель и два пассажира. Травмы получила 62-летняя женщина, которая сидела сзади, её госпитализировали в районную больницу Дубоссар. «БМВ» был на зимней резине.

Ещё два ДТП произошло около семи вечера. В них пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По фактам аварий проводится разбирательство.

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