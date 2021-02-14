Сразу несколько пожаров произошло сегодня в Кишинёве, а в Сороках полностью сгорел частный дом (ВИДЕО)

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Несколько возгораний потушили сегодня в столице. В первом случае вспыхнул мусор в заброшенном доме возле театра “Лучафэрул”. С огнём боролись два пожарных расчёта.

Немногим позже пожар произошёл и в многоэтажке на улице Алба-Юлия. Обошлось без жертв.

А вечером несколько пожарных машин заметили возле гостиницы “Cosmos”. Однако, по словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, возгорания в здании не было – шёл пар из дымохода.

Тем временем в селе Висока Сорокского района в результате пожара сгорел частный дом площадью 35 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности. Пострадавших нет.

За последние 24 часа вмешательство пожарных и спасателей понадобилось в 72 чрезвычайных ситуациях.

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