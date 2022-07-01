Спыну заверяет: Тариф на электроэнергию в июле и августе останется прежним

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В июле и августе тариф на электроэнергию останется неизменным. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на своей странице в соцсети.

По словам чиновника, для покрытия 70% потребления страны был заключен контракт с Кучурганской ТЭЦ (МГРЭС), сроком на два месяца (июль и август), по цене 59,9 USD/МВт·ч. Для покрытия оставшихся 30% потребления заключен контракт на июль с украинской государственной компанией „АтомЭнерго”, по цене 77 USD/МВт·ч, сообщает ipn.md.

В конце апреля АО „Energocom”, по итогам прямых переговоров, заключило с МГРЭС контракт на закупку по цене 59,5 USD/МВт·ч. Кучурганская ТЭЦ обязалась обеспечить покрытие 70% потребности в электроэнергии в мае.

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