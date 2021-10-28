Спыну возвращается из Санкт-Петербурга с пустыми руками: прежний контракт с “Газпромом” не продлён, новый не подписан

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Проведённые в среду дискуссии между главой “Газпрома” Алексеем Миллером и вице-премьером РМ Андреем Спыну не дали желаемого результата.

Как отметили в пресс-службе “Газпрома”, стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в РМ и текущим вопросам взаимодействия. В то же время о каких-либо достигнутых договорённостях не сообщается.

Напомним, что договор о поставках газа в Молдову с “Газпромом” был продлён ранее лишь до 31 октября. Ранее поставщик предлагал Молдове газ по рыночной цене, но с 25%-ной скидкой, однако власти РМ требуют более низкую стоимость и не хотят при этом признавать и возвращать исторические долги.

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