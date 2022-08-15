Спыну возглавил топ миллионеров в правительстве Гаврилицы

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Доход Натальи Гаврилицы в 2021 году составил около 450 тысяч леев. Это в несколько раз меньше, чем заработал её заместитель, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Из всех министров в прошлом году у него самый большой доход, сообщает tv8.md.

Так, согласно декларации о доходах, зарплата Спыну в правительстве составила 96 тысяч леев. В эту сумму входят пособия и командировочные. Около 4000 леев он получил в парламенте и порядка 120 тысяч – в президентуре. Компания, в которой Спыну является акционером, принесла ему около 70 тысяч евро дохода.

Министр также указал в декларации 9 банковских счетов, на которых находятся порядка 66 тысяч леев. Всего в “копилку” Спыну в прошлом году поступило около 1620 000 леев.

На втором месте – министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь. Он заработал примерно 1 млн 140 тыс леев. Большую часть средств Спатарь получил в качестве зарплаты в компании, предоставляющей консультации, а также в виде дивидендов от фирмы, в которой он является акционером. У министра есть и 4 банковских счёта, на которых хранится около полумиллиона леев.

Третий в топе – глава МИДЕИ Нику Попеску. До того как возглавить министерство, он работал в Европейском совете по внешним связям, где зарплата Попеску составляла 5000 евро в месяц. Теперь его заработок гораздо скромнее – чуть более 89 тыс. леев за 5 месяцев. Этот министр также получил доход за счёт университетской деятельности и сдачи в аренду квартиры – более 6700 фунтов стерлингов. У Попеску 6 банковских счетов, на которых суммарно находятся 62 тысячи евро, четыре счёта с 33 тысячами фунтов стерлингов и счёт с почти 16 тысячами долларов. Большинство из них открыты в заграничных банках.

Почти миллион леев заработал в прошлом году вице-премьер по цифровизации Юрие Цуркану: 75 тысяч в качестве зарплаты министра, 715 тысяч за предоставление консультаций. Ещё 142 тысячи также касаются оказания им этой услуги, а почти 20 тысяч он получил за дидактическую деятельность в Техническом университете. У Цуркану 4 банковских счёта, на которых лежат около 430 тысяч леев.

Другие министры заработали в 2021 году, в среднем, несколько сотен тысяч леев, отмечает источник.

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