Спыну “успокоил” граждан: Будем платить за газ больше, зато не будем зависеть от России

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Вице-премьер Андрей Спыну допускает, что если “Газпром” расторгнет контракт на поставку газа, то Молдове придётся потратить очень большие средства на обеспечение своей энергетической безопасности. Однако чиновник говорит, что “после десятилетий энергетической зависимости от России для Молдовы пришло время рассчитывать только на себя”.

– Все знают, что рыночная цена высока, но если в итоге мы будем платить за электроэнергию и газ по рыночной стоимости, то это будет цена подлинной независимости Республики Молдова, – сказал он.

Спыну добавил, что “будет сложно, нам придётся экономить, придётся выделить больше на новые компенсации, придётся отказаться от некоторых вещей, чтобы пережить этот энергетический кризис. Но, наверное, время пришло”.

Март стал последним месяцем, когда правительство частично компенсировало бытовым потребителям рост тарифа на природный газ. С 1 апреля граждане будут оплачивать полную цену – 15,08 лея за кубометр.

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