Спыну: У нас нет денег на повышение зарплат всем (ВИДЕО)

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Глава администрации президента Андрей Спыну говорит, что в бюджете нет денег для одновременного повышения зарплат всем. Поэтому начать было решено с министров и сотрудников министерств. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– К сожалению, бюджет не позволяет повысить зарплаты всем одновременно. Вот почему начали с одной категории – сотрудников министерств. Они разрабатывают политики, они ответственны за стратегии развития государства, за исполнение бюджета и другие очень важные вещи. Думаю, что этот первый шаг был верным. Теперь нужно посмотреть, кому дальше поднимут зарплаты. Я лично считаю, что людям нужно платить хорошо, и повышение зарплат считаю правильным, – сказал Спыну.

Напомним, что в результате предстоящего повышения зарплаты молдавских министров вырастут до 50 тысяч леев.

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