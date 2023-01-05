Спыну: У нас достаточно запасов газа, чтобы благополучно пережить эту зиму

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Республика Молдова обеспечена достаточными запасами природного газа на весь зимний период. Такое заявление сделал вице-премьер Андрей Спыну. По его словам, “Энергоком” закупает газ для правого берега Днестра на международном рынке по более низкой цене, чем та, которая предусмотрена в контракте с концерном “Газпром”. Затем объемы газа из России поставляются приднестровскому региону, взамен чего правобережье получает электроэнергию от МГРЭС по более низкой цене.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития, цена в 73 доллара за МВт, которую Кишинев платит Кучурганской электростанции, является минимально возможной ценой, о которой договорились с Тирасполем. Андрей Спыну сказал, что приоритетом властей является обеспечение граждан электроэнергией, а согласованная с МГРЭС формула значительно снизила вероятность отключений, передает ipn.md.

– Да, цена имеет значение. Разумеется, 73 больше, чем 62,5 доллара. Достигнутое нами в результате переговоров, это количество электроэнергии, но в меньшей степени тариф на нее. В начале переговоров МГРЭС потребовала более высокую цену за электроэнергию, но нам удалось найти тот консенсус, который обеспечивает электроэнергией всю страну, что привело к снижению тарифа, – отметил Андрей Спыну в эфире передачи на частном телеканале.

Также министр заявил, что правобережье Днестра располагает достаточными запасами газа на этот отопительный сезон, даже если уступает приднестровскому региону весь объем поставляемого “Газпромом” газа.

– У нас достаточно запасов, чтобы благополучно пережить эту зиму. Ежедневно мы делаем новые запасы. АО “Энергоком” покупает на международных биржах. Цена газа, поступающего от концерна “Газпром” на январь, составляет 1230 долларов, что выше цены, которую мы платим сейчас, покупая на европейских биржах. На днях мы купили примерно по 900 евро, – подчеркнул вице-премьер Андрей Спыну.

Председатель Совета директоров АО “Молдовагаз” Вадим Чебан сообщил, что в январе предприятие закупит природный газ у российской компании “Газпром” по цене 1230 долларов за тысячу кубометров. По соглашению с Тирасполем весь объем газа предоставлен приднестровскому региону в обмен на электроэнергию, закупаемую у МГРЭС по цене 73 долл/МВт.

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