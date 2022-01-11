Спыну: Тариф на газ вырастет. На сколько – не знаю

Спыну: Тариф на газ вырастет. На сколько – не знаю

АО «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения тарифа на газ для конечных потребителей. Об этом на брифинге для прессы заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Спыну отметил, что пока не знает, на сколько увеличится цена, однако уже известно, что новый тариф вступит в силу с 1 февраля.

Министр также подтвердил, что в январе закупочная цена газа выросла по сравнению с декабрём на 200 долларов.

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