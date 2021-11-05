Спыну: Тариф на газ удвоится

Спыну: Тариф на газ удвоится

Новый тариф на газ, скорее всего, будет вдвое выше нынешнего. Об этом в рамках передачи на частном телеканале объявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. 

– По нашим подсчётам, максимум в следующие две недели у нас будет установленный НАРЭ тариф, – сказал Спыну, отметив, что после этого станет ясно, какие компенсации и кому выделит правительство. 
Напомним, что согласно последнему решению чрезвычайной комиссии, НАРЭ должно утвердить новый тариф на газ до 10 ноября. Он будет применён уже к ноябрьским счетам.

В настоящее время потребители платят 4 лея 29 банов за один кубометр газа.
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