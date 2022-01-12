Спыну: Тариф на газ может вырасти в феврале до 14 леев 70 банов

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14,60-14,70 – столько, по предварительным оценкам, может стоить один кубометр газа в феврале. Об этом министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил накануне в рамках передачи на частном телеканале.

Если закупочная цена останется на уровне 647 долларов, тогда в феврале тариф может составить 14,60 или 14,70. Но это очень приблизительные расчёты, – отметил он.

Ранее мы писали, что информация по поводу пересмотра тарифа будет озвучена руководством АО «Молдовагаз» после 20 января.

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