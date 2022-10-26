Спыну: Риск масштабных отключений электроэнергии сохраняется. По ситуации с газом ясности нет

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В Молдове сохраняется риск масштабных отключений электричества. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, на сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашей стране составляет 7%. Его можно свести на ноль, если ещё более экономно потреблять свет, сказал Спыну, и призвал граждан к этому.

Что касается газоснабжения, ответа от “Газпрома” по поводу поставок голубого топлива в Молдову в ноябре всё ещё нет, подчеркнул министр.

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