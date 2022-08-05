Спыну: Проблема не в объёмах газа, а в цене. Может сложиться так, что придётся покупать по рыночной

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Если «Газпром» прекратит поставки газа в Молдову, власти РМ найдут, как обеспечить население голубым топливом, но остаётся проблема с ценой. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Андрей Спыну.

⁃ Проблема не в объёмах газа, а в его цене. Какой она будет – мы не знаем, но, чтобы обеспечить население газом, нам придётся покупать его по рыночной цене, – сказал Спыну.

В сложившейся сложной ситуации, продолжил министр, все должны экономить, а государство – помогать людям справиться со счетами. Так, пояснил он, уже практически разработан и будет представлен в сентябре механизм предоставления компенсаций населению. Процедура будет автоматической, будут учитываться такие параметры, как доходы семьи, сколько семья тратит на энергоресурсы, каким видом отопления пользуется и так далее. Спыну заверяет, что помощь в конечном итоге будет предоставлена порядка 80% потребителей.

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