Спыну призвал граждан экономить электричество с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00

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Соответствующий призыв министр инфраструктуры разместил на своей странице в соцсети.



– Поскольку Украина вынуждена остановить поставки электроэнергии, мы должны экономить, чтобы получать необходимое количество от МГРЭС,- отметил Андрей Спыну.

Он призвал граждан не оставлять приборы включёнными в розетки, когда они ими не пользуются, гасить свет, выходя из комнаты, заменить обычные лампочки LED-овскими, выключать компьютеры вне часов работы. Спыну также отметил, что с сегодняшнего дня в правительстве, парламенте и в президентуре в обозначенные часы электричеством пользоваться не будут.

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