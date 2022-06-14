Спыну признал, что контракт с “Газпромом” выгоден для Молдовы и назвал его сохранение “самым оптимистичным сценарием”

Спыну признал, что контракт с “Газпромом” выгоден для Молдовы и назвал его сохранение “самым оптимистичным сценарием”

По словам министра инфраструктуры и регионального развития, оптимистичным сценарием для Молдовы является сохранение текущего контракта с Россией. Андрей Спыну говорит, что это – наиболее выгодный для нашей страны вариант. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– Сейчас у нас лучшее предложение по газу из имеющихся на рынке, хотя мы понимаем, что эта цена высока для многих граждан, – сказал он, сообщает ipn.md. 

В то же время Спыну признал, что будущие поставки российского газа в Молдову под вопросом. Ни на одно из последних трёх писем молдавской стороны “Газпром” не ответил, рассказал министр.

– Оптимистичный план состоит в том, чтобы сохранить этот контракт с “Газпромом”. Пессимистичный сценарий – это закупка газа на рынке или если “Газпром” решит прекратить поставки газа в Украину, Молдову и другие страны, – добавил Андрей Спыну. 

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