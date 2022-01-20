Спыну признаёт, что действующая формула в контракте на газ была предложена Молдовой, но всё равно винит во всём “Газпром”

0

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну признаёт, что заложенная в действующем контракте на поставки газа формула была предложена Молдовой. Тем не менее, по его мнению, виноват в сложившейся ситуации всё равно “Газпром”.

– Это недружественный жест по отношению к дочерней компании, которую “Газпром” контролирует на 65%, – сказал Спыну.

Напомним, сегодня парламент рассматривает вопрос о введении в стране режима ЧП в области энергетики на 60 дней.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.