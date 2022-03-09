Спыну подтвердил, что закупочная цена на газ для Молдовы вырастет

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События в Украине скажутся на закупочной цене на газ для Молдовы, однако риска остаться без голубого топлива нет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

– Закупочная цена великовата – это мало сказано…Не думаю, что мы сможем снизить тариф, учитывая эволюцию цен, но посмотрим. Тарифы не вырастут только в том случае, если снизится потребление…Мы пугались, когда газ стоил 1700-1800 долларов, а на этой неделе было и 3800 долларов. Ситуация сильно меняется от часа к часу, – подчеркнул Спыну.

Министр отметил, что, чем тяжелее получить газ, тем меньше шансов, что тариф будет понижен. В то же время риска остаться без голубого топлива, как заверил Спыну, нет, пишет tv8.md.

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