Спыну подтвердил, что газ для Молдовы в апреле будет дороже 1000 долларов

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В то же время вице-премьер признал, что с 1 мая российский концерн «Газпром» может прекратить поставки природного газа в Республику Молдова, если до того времени не удастся провести аудит долгов «Молдовагаз». Спыну сказал, что в таком случае наша страна будет покупать газ на рынке.

—Если «Газпром» решит не поставлять газ в нашу страну, у нас будут альтернативы. Как вариант – покупать газ на рынке, как мы это делали в октябре. Плюс в том, что в мае потребление газа гораздо ниже, чем зимой, – сказал Спыну в рамках передачи на общественном телеканале, пишет ipn.md.

Он также подтвердил обнародованную вчера главой «Молдовагаз» Вадимом Чебаном информацию о том, что закупочная цена на газ в апреле превысит 1000 долларов за тысячу кубометров, однако это, по словам Спыну, не отразится на тарифе.

В настоящее время бытовые потребители платят за кубометр газа 15,18 лея, включая НДС, а март – последний месяц, когда правительство частично компенсирует рост тарифа.

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