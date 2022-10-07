Спыну отказался комментировать требование поставщиков о повышении тарифа на свет: Подождём решения НАРЭ

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Вице-премьер Андрей Спыну отказался комментировать требование поставщиков повысить тариф на электроэнергию для конечных потребителей. «Я ещё не видел расчёты, давайте подождём решение НАРЭ», – сказал он.

⁃ Пусть НАРЭ расскажет и ответит на этот вопрос. Они делают расчёты, они должны сказать, насколько эти требования оправданы, – сказал он.

Спыну добавил, что правительство понимает, что любое повышение станет для граждан обузой, а потому готовит механизм предоставления компенсаций, чтобы помочь людям пережить предстоящую зиму.

Ранее мы писали, что Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию до 3 леев 24 банов.

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