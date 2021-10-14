Спыну обвинил Российскую Федерацию в энергетическом шантаже

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Выступая перед депутатами, вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдову энергетически шантажируют, и обвинил в этом коммунистов.

– Вы довели страну до состояния, когда её шантажируют, до её нынешнего состояния. – сказал Спыну.

Напомним, что в конце сентября истёк срок действия контракта на поставку природного газа в Молдову. Нынешнему правительству до сих пор не удалось достичь договоренностей с “Газпромом”. В настоящее время РМ получает по газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

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