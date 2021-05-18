Спыну об обвиняемом в мошенничестве в списке ПДС: В нашей команде – честные и неподкупные люди, которые представляют весь народ

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Честными и неподкупными назвал включённых в список кандидатов в депутаты от ПДС людей генеральный секретарь партии Андрей Спыну. Заявление прозвучало после того, как накануне СМИ сообщили о том, что один из претендентов, Петру Гандрабур, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

– Одной из наших задач было составить такой список, который представлял бы всех граждан Республики Молдова. Это естественно и нормально, что могли быть какие-то обиды, однако мы считаем, что в список включены люди, которые доказали свою неподкупность и честность, – сказал Спыну, пишет sinteza.org.

Ранее данный источник сообщил, что в списке кандидатов в депутаты от партии “Действие и солидарность” фигурирует обвинённый в мошенничестве человек, чьё дело уже рассматривается судом.

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