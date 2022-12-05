Спыну: Новый тариф на электроэнергию составит около 4 леев

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова обратится к НАРЭ с запросом о пересмотре тарифа на электроэнергию в контексте подписанного договора с МГРЭС. Об этом на пресс-конференции объявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он уточнил, что в результате электричество может подешеветь примерно на 25% и составить около 4 леев за киловатт в час для конечных потребителей.

По словам Спыну, договорённость с МГРЭС была достигнута на предстоящие 4 месяца.

– Можем считать, что электроэнергия у нас будет всю зиму, – сказал он.

Министр инфраструктуры и регионального развития также признал, что Румыния не может обеспечить электроэнергией всю Молдову, и подчеркнул, что, если бы продолжились её закупки у соседней страны, тариф в итоге пришлось увеличить бы до 8 леев.

Кроме того, Спыну отметил, что 73 доллара за мегаватт, а не 62, как было раньше, “это лучший результат, который мы могли получить”.

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