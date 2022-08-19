Спыну не исключает, что в середине зимы школы перейдут на онлайн-обучение (ВИДЕО)

Спыну не исключает, что в середине зимы школы перейдут на онлайн-обучение (ВИДЕО)

Об этом министр инфраструктуры и регионального развития сообщил в размещённом на своей странице в соцсети ролике. 

– У меня двое детей, и я хочу, чтобы они ходили в школу, знаю, как тяжело им учиться онлайн. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить учебные заведения альтернативным энергоносителем. Не исключаем, что в середине зимы некоторое время нам предстоит учиться онлайн или что каникулы будут продлены. Но 1 сентября все идём в школу, – сказал он. 

Что касается компенсаций в холодный период года, Спыну отметил, что их получат около 80% домохозяйств. Детали на этот счёт будут представлены в сентябре.

А будут ли отключать уличное освещение по ночам, решат местные власти, добавил он.

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