Спыну не исключает, что в середине зимы школы перейдут на онлайн-обучение (ВИДЕО)

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Об этом министр инфраструктуры и регионального развития сообщил в размещённом на своей странице в соцсети ролике.

– У меня двое детей, и я хочу, чтобы они ходили в школу, знаю, как тяжело им учиться онлайн. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить учебные заведения альтернативным энергоносителем. Не исключаем, что в середине зимы некоторое время нам предстоит учиться онлайн или что каникулы будут продлены. Но 1 сентября все идём в школу, – сказал он.

Что касается компенсаций в холодный период года, Спыну отметил, что их получат около 80% домохозяйств. Детали на этот счёт будут представлены в сентябре.

А будут ли отключать уличное освещение по ночам, решат местные власти, добавил он.

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