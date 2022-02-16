Спыну не исключает, что тариф на свет может перевалить за 3 лея: Это ещё оптимистичный сценарий (ВИДЕО)

Спыну не исключает, что тариф на свет может перевалить за 3 лея: Это ещё оптимистичный сценарий (ВИДЕО)

Министр инфраструктуры и регионального развития не исключает, что тариф на электроэнергию вырастет дважды – на следующей неделе и в апреле. Андрей Спыну предполагает, что итоговая цена может превысить 3 лея, и это, по словам министра, – ещё неплохой сценарий. 

– Это ещё оптимистичный сценарий. Как я сказал, что цены в регионе в 4-5 раз выше, чем у нас, – сказал Спыну. 

НАРЭ рассмотрит запрос поставщика о повышении тарифа на электроэнергию на следующей неделе. На первом этапе он может вырасти до 1 лея 92 банов.

Видео: https://t.me/indexMD

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