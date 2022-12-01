Спыну: Электроэнергия подорожала, потому что в Германии было мало ветра

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Молдова может заключить контракт на поставку электроэнергии в больших объёмах после зимних праздников. Об этом заявил министр Андрей Спыну в ходе передачи на частном телеканале, сообщает stiri.md, добавив, однако, что на цену может повлиять…погода.

– Должен сказать, пусть это и прозвучит нелепо, но важно, какая погода будет в этот период. Например, будет дождь или нет, чтобы румынская “Hidroelectrica” могла производить больше энергии. Одним из предположений, почему цена сильно выросла за последние два-три дня, является тот факт, что в Германии было мало ветра. Факторов много, – заявил Спыну.

Напомним, вчера НАРЭ установило тариф в 5,91 лея за киловатт в час для клиентов “Premier Energy” и 5,60 лея для клиентов “FEE NORD”.

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