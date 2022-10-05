Спыну: “Газпром” нарушает свои обязательства и ищет поводы не поставлять молдаванам газ в преддверии зимы

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Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обвинил “Газпром” в нарушении своих контрактных обязательств. “Республика Молдова платит за газ. “Газпром” обязан нам его поставлять”, – отметил Спыну.

Он подчеркнул, что Молдова всегда платила за газ, в том числе авансом, а последние небольшие задержки связаны с огромным ростом цены на газ. Кроме того, по словам Спыну, нет никаких препятствий в поставке газа Молдове через Украину. Что касается долга – РМ не будет покрывать задолженности, к которым не имеет отношения, добавил министр.

– Сожалеем, что “Газпром” нарушает собственные обязательства и ищет поводы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы, – подытожил Андрей Спыну.

Напомним, вчера “Газпром” отметил, что оставляет за собой возможность полного прекращения поставок газа Молдове.

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