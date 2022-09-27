Спыну: Если отталкиваться от закупочной цены в сентябре, реальный тариф на газ – более 40 леев

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В сентябре Молдова закупает газ по 1880 долларов. Если отталкиваться от этой цены, реальный тариф на газ должен был бы составить более 40 леев, отметил в рамках передачи на частном телеканале вице-премьер Андрей Спыну. Он подчеркнул, что новая стоимость газа для населения – почти 30 леев за кубометр – была рассчитана верно.

– Это повышение нужно было для того, чтобы “Молдовагаз” смог рассчитываться за газ в предстоящий период. Что касается граждан – вы знаете, что мы готовим для них компенсации, – сказал Спыну.

Вице-премьер также отметил, что ответа от “Газпрома” по поводу поставок голубого топлива в Молдову после 1 октября по-прежнему нет. Однако даже если они будут остановлены, газ у населения всё равно будет, заверил Спыну, а левому берегу Днестра придётся приобретать его на тех же условиях, что и правому.

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