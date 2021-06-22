“Спутник V” защитит от летальных случаев COVID-19, – разработчик вакцины

“Спутник V” защитит от летальных случаев COVID-19, – разработчик вакцины

Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” практически на 100% защищает от тяжёлых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы.

Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, передаёт ria.ru.

“Спутник”, безусловно, справляется (с индийским штаммом)… Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжёлых и летальных случаев,- уточнил Гущин.

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