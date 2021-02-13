“Спутник V” вошёл в топ-3 вакцин от COVID-19

“Спутник V” вошёл в топ-3 вакцин от COVID-19

Российская вакцина “Спутник-V” входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На данный момент российская вакцина была зарегистрирована в 26 государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, пишет iz.ru. “Спутник V” обогнал препарат “Moderna”, а также три китайские вакцины: “Sinopharm”, “Sinovac”, “CanSino”.

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