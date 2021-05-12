“Спутник V” показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам

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Использование российской вакцины “Спутник V” в Сан-Марино показало, что её эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных ранее научных исследований.

Об этом заявил государственный секретарь республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта, пишет ria.ru. Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи “Спутника V”, применение которого стало предметов двух исследований, осуществлённых властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации.

В настоящий момент у нас пока нет определённых данных, исследование всё ещё в процессе. Те сведения, которые мы получили, говорят о том, что эффективность “Спутник V” выше, чем та, что упоминалась в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трёх недель после второй дозы вакцины эффективность “Спутника” близка к 100%, – сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвящённой кампании по вакцинации в Сан-Марино.

Российская вакцина против коронавируса “Спутник V” одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

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