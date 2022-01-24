“Спутник V” оказался эффективнее против “омикрона”, чем западные вакцины

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Российская вакцина “Спутник V” в силу своей конфигурации оказалась эффективнее против “омикрон”-штамма коронавируса по сравнению с западными прививками. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам биолога, в конфигурацию S-белка трёх вакцин, которые применяются сейчас на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается “попросту зажат в определенной конфигурации”. В то же время в самом вирусе S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится, передаёт lenta.ru.

– Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации “перед слиянием”. Антитела могут вырабатываться только на неё, — сказала Баранова.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл показатель эффективности “Спутника V” против “омикрон”-штамма. По его словам, он составил около 75%.

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