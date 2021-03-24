“Спутник V” назвали самой узнаваемой и вызывающей доверие вакциной

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель прививок, а “Спутник V” – самая узнаваемая вакцина в девяти странах мира. Об свидетельствуют данные опроса международной компании YouGov, проведенного при поддержке РФПИ в государствах, большинство из которых зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса.

– По итогам опроса, 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (2 и 3 место соответственно). “Спутник V” является наиболее узнаваемой вакциной – 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине. На втором месте по узнаваемости – вакцина Pfizer/BioNTech (69% голосов), на третьем – препарат AstraZeneca и Оксфордского университета (60%). “Спутник V” входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech”, – следует из материалов YouGov, предоставленных РФПИ.

Почти половина (47%) определившихся в выборе респондентов считают минимально приемлемым уровень эффективности вакцины от 90% и выше (у “Спутник V” доказанная эффективность 91,6%). При этом подавляющее число респондентов (84%) готовы отложить вакцинацию препаратом с эффективностью около 60% ради вакцины с более высокой эффективностью – свыше 90%. Также, согласно опросу, 77% респондентов убеждены, что правительства стран должны предоставлять населению равный доступ к различным вакцинам и давать каждому человеку выбор, каким препаратом вакцинироваться.

Опрос был проведен в период с 18 февраля по 3 марта ведущей британской компанией YouGov в области исследования рынков и анализа данных и охватил государства Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. В опросе приняли участие жители Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. В указанных странах проживает более 2 млрд человек, или свыше 25% населения Земли, пишет ТАСС.

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