“Спутник V” начнут исследовать для применения у подростков

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В июле начнётся клиническое исследование вакцины “Спутник V” для подростков 12-17 лет.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, пишет ria.ru.

Сейчас идёт набор добровольцев. Им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым. Исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии, — рассказала Ракова.

По её словам, всего в исследовании примут участие 350 человек — 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе. Участвовать в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Временным отводом может стать перенесённое ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до укола “Спутником V”.

Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фаз исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей, — уточнила чиновник.

После введения первого и второго компонентов добровольцы в течение 3 дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После им предстоит несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Далее участники исследования продолжат вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их самочувствие по телефону, пишет источник.

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