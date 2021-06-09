“Спутник V”, “Эпиваккорона”, “Ковивак”, “Спутник Лайт”. Что известно о российских вакцинах

0

В России началась вакцинация препаратом “Ковивак”, разработанным Центром им. М.П. Чумакова. Это третья вакцина, одобренная для применения в России, — после “Спутника V” от Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи и “Эпиваккороны” от Центра “Вектор”. Четвертой зарегистрированной в стране вакциной стал “Спутник Лайт”, поступить в гражданский оборот он может уже в июне.

Все вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований, — в связи с положительными результатами первых двух. Сейчас только вакцина “Спутник V” прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях). “Эпиваккорона” уже проходит третью фазу, а разработчики “Ковивака” набирают добровольцев для ее начала. Кроме того, 19 февраля начались международные клинические испытания препарата “Спутник Лайт”, разработанного на базе вакцины от Центра им. Гамалеи. В них участвуют в общей сложности 6 тыс. добровольцев, пишет ТАСС.

Чем отличаются и как работают вакцины

“Спутник V” — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

“Эпиваккорона” — пептидная вакцина. В отличие от “Спутника V” она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

“Ковивак” — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

“Спутник Лайт” — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом “Спутника V” и не требует введения второй дозы.

У “Спутника V” и “Эпиваккороны” интервал между инъекциями составляет три недели, а у “Ковивака” — две недели.

Эффективность и безопасность вакцин

Вакцина “Эпиваккорона” успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний, а “Спутник V” — все три фазы. Публикации с результатами финальных испытаний “Спутника V” вышли в авторитетном научном журнале The Lancet. Результаты первой-второй фаз испытаний “Эпиваккороны” опубликованы в российском научном журнале “Инфекция и иммунитет”.

Эффективность вакцины “Спутник V” составила 91,6%. Среди добровольцев старше 60 лет она оказалась еще выше — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет сформировался у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

У “Спутника V” также один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов — 0,27% против 0,58% у вакцины Pfizer — BioNTech и 0,97% у разработки Moderna.

Аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации “Спутником V” зафиксировано не было.

Разработчики “Спутника V” утверждают, что после вакцинации двумя дозами препарата люди перестают быть разносчиками коронавируса. Но вопрос о ношении ими масок еще не решен.

О стопроцентной иммунологической эффективности “Эпиваккороны” в январе сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Оценки эффективности “Эпиваккороны” по данным исследований пока не опубликованы.

Разработчики вакцины “Ковивак” не раскрывали подробные данные о ее эффективности. По словам директора центра Айдара Ишмухаметова, эффективность в течение двух недель после введения второй инъекции вакцины составляет 70%, а к 21-му дню повышается до 90%. Статью об эффективности вакцины, как сообщает разработчик, стоит ждать в августе-сентябре.

Людям в возрасте 60 и более лет, вероятно, понадобится на одну дозу больше вакцины от коронавируса “Ковивак” — три, а не две, так как у них снижен иммунный ответ, сообщил генеральный директор Центра имени М.П. Чумакова. Это станет известно точно после проведения исследования эффективности вакцины для населения в возрасте 60+.

Все вакцины рекомендованы для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями.

Продолжительность действия защиты вакцин неизвестна.

Противопоказания и побочные эффекты

Вакцины противопоказаны людям с гиперчувствительностью к какому-либо из их компонентов, склонностью к тяжелым аллергическим реакциям, беременным и кормящим грудью, а также людям в возрасте до 18 лет. Препарат от Центра “Вектор” противопоказан людям с первичным иммунодефицитом и злокачественными заболеваниями крови. При температуре выше 37°С вакцинацию не проводят. В инструкции к препарату от Центра им. Гамалеи также указано, что прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум за один месяц до и после вакцинации.

В инструкциях к вакцинам есть предупреждение, что с осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарным диабетом), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваниях. В инструкции к вакцине от Центра им. Гамалеи в этом списке также указаны заболевания легких, астма, атопия и экзема.

При тяжелых реакциях на первый компонент вакцин второй вводить запрещается.

Побочными действиями вакцины от Центра “Вектор” указаны боль в месте введения и (часто) кратковременное повышение температуры не выше 38,5°С. В инструкции к препарату от Центра им. Гамалеи указаны такие возможные реакции, как гриппоподобный синдром (с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью), реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.

После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Вакцинация “Ковиваком” противопоказана при беременности и во время грудного вскармливания, так как эффективность и безопасность препарата в этот период не изучались. Выводы о возможности применения “Спутника V” беременным сделают в июне-июле.

К другим противопоказаниям применения “Ковивака” относятся тяжелые аллергические реакции, серьезные реакции после введения препарата на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или таких осложнений, как коллапс или шокоподобное состояние, развившихся в течение 48 часов после вакцинации.

Источник