“Спутник V” эффективен против аргентинских штаммов COVID-19

0

Исследование аргентинских учёных показало, что применение российской вакцины “Спутник V” вызывает выработку антител против вариантов коронавируса “гамма” (Бразилия), “альфа” (Великобритания) и “лямбда” (Анды, Южная Америка), которые распространены в Аргентине.

Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных “Спутник V”, не наблюдалось, – говорится в выводах исследования Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.

Исследователи отметили, пишет ria.ru, что у иммунизированных вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты SARS-CoV-2, которые циркулируют в Аргентине: линии P.1 (гамма), B.1.1.7 (альфа) и С.37 (лямбда).

Минздрав Аргентины ранее сообщал, что введение одной дозы российской вакцины “Спутник V” снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.