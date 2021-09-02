“Спутник Лайт” может стать бустером для любых COVID-вакцин

0

Российская вакцина от COVID-19 “Спутник Лайт” может быть бустером для иностранных вакцин. В дальнейшем её планируют использовать в этом качестве, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

– “Спутник Лайт” – это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer, – сказал Дмитриев в ходе онлайн-выступления на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что “Спутник Лайт” является первым в мире официально зарегистрированным бустером, передаёт interfax.ru.

– Наша стратегия в будущем – использование вакцины “Спутник Лайт”, в которую РФПИ вложил 17 млрд руб., для того, чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать её как независимую вакцину, но и как бустер для вакцины AstraZeneca и других, – отметил глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что это не просто “пассивное заявление”: в Аргентине ведутся соответствующие исследования. Они показали эффективность таких бустеров.

“Спутник Лайт” представляет собой первый компонент “Спутника V”. Вакцина используется для массовой вакцинации против COVID-19 в России.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.