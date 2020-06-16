Спровоцировавший смертельное ДТП в центре Кишинева водитель проведет еще 30 дней под арестом

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Предварительный арест виновника аварии, повлекшей смерть таксиста и его пассажира, был продлен еще на 30 суток. Соответствующее решение принял сегодня суд сектора Чеканы.

Мужчине грозит от 6 до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством.

Напомним, страшная авария произошла 17 мая в центре города. 27-летний водитель „Audi” несся на высокой скорости по бульвару Штефана чел Маре и врезался в автомобиль службы такси “Toyota”, за рулем которого был 39-летний мужчина. От полученных травм последний скончался на месте, а его пассажир умер через несколько часов в больнице.

СМИ писали, что виновник аварии поспорил с другим водителем, кто быстрее доедет до пункта назначения. Правоохранители сообщили, что за последние 4 года он 6 раз нарушал ПДД. Сотрудничать со следствием мужчина отказался.

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