Спровоцировал две аварии на угнанном авто: злоумышленник задержан (ВИДЕО)

21-летний уроженец Сынжерей находится под следствием за угон и повреждение автомобиля.
Молодой человек угнал Chevrolet со стоянки на столичной улице Гренобле. Проехавшись по Ботанике, злоумышленник совершил два ДТП, после чего бросил машину и скрылся.
Сотрудники полиции вскоре установили личность подозреваемого и задержали его на 72 часа. Материальный ущерб, причинённый потерпевшей стороне, составил 38 000 леев.
Нарушителю грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.
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