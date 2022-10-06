Спровоцировал две аварии на угнанном авто: злоумышленник задержан (ВИДЕО)

0

21-летний уроженец Сынжерей находится под следствием за угон и повреждение автомобиля.

Молодой человек угнал Chevrolet со стоянки на столичной улице Гренобле. Проехавшись по Ботанике, злоумышленник совершил два ДТП, после чего бросил машину и скрылся.

Сотрудники полиции вскоре установили личность подозреваемого и задержали его на 72 часа. Материальный ущерб, причинённый потерпевшей стороне, составил 38 000 леев.

Нарушителю грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.