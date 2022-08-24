Спрос на обогреватели и кондиционеры вырос в Молдове на фоне роста цен на газ (ВИДЕО)

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Подготовка к холодам. В Молдове вырос спрос на обогреватели и кондиционеры. Жители покупают их в качестве альтернативы газовому отоплению.

В магазине электротехники – полупустые полки. Доступны всего несколько видов обогревателей. Сейчас их активно раскупают, в том числе онлайн. Заказы идут по несколько дней со складов из других городов. В день продаются по несколько сотен штук, передаёт mir24.tv.

– Раньше за обогревателями приходили в сентябре, октябре. Сейчас же поток покупателей начался ещё в июле. Никто не знает, что будет зимой. Тарифы на газ уже заметно увеличились. Люди, у которых сейчас есть бюджет, приходят и покупают заранее, до наступления зимы, – рассказал старший продавец-консультант Олег Стан.

Выбор обогревателя зависит от площади комнаты и необходимой мощности. Некоторые больше подходят для офиса – быстро нагреваются и быстро остывают. А покупатели ищут надёжный вариант, на всю зиму.

Жители многоквартирных домов делают ставку на кондиционеры, но вслед за спросом выросла и цена. В среднем устройство для 30-метрового помещения обойдется в 10 000 леев. А жители частных домов запасаются дровами и газовыми баллонами.

– Наиболее удобно использовать газовый баллон, так дешевле выходит. Его хватает на три месяца. Используем его на кухне. У нас так все в селе живут, а отапливаются дровами, – рассказала жительница села Мэлэешть Мария Бунич.

В целях экономии власти призывают граждан сократить потребление газа на 15%. С начала года тариф на голубое топливо в Молдове вырос более чем в пять раз.

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