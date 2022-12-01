Спрятали в Дурлештах украденный Ford: задержаны двое угонщиков (ВИДЕО)

Спрятали в Дурлештах украденный Ford: задержаны двое угонщиков (ВИДЕО)

Двое мужчин были задержаны сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за угон Ford Transit.

К правоохранителям обратился владелец угнанного автомобиля. Он сообщил, что в салоне машины находились дорогостоящие строительные инструменты. Общий ущерб составил 77 500 леев.

Как оказалось, злоумышленники отбуксировали Ford в Дурлешты. Впоследствии машину обнаружила полиция.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md