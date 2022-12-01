Спрятали в Дурлештах украденный Ford: задержаны двое угонщиков (ВИДЕО)

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Двое мужчин были задержаны сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за угон Ford Transit.

К правоохранителям обратился владелец угнанного автомобиля. Он сообщил, что в салоне машины находились дорогостоящие строительные инструменты. Общий ущерб составил 77 500 леев.

Как оказалось, злоумышленники отбуксировали Ford в Дурлешты. Впоследствии машину обнаружила полиция.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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