Спрятали контрабанду в колёсах: на таможне изъяли более 1230 пачек сигарет

Спрятали контрабанду в колёсах: на таможне изъяли более 1230 пачек сигарет

На КПП “Леушень” предотвратили две попытки незаконного вывоза из страны более 1230 пачек сигарет. Их планировали сбыть в странах ЕС. 

В первом случае к линии контроля подъехал микроавтобус Mercedes с прицепом. Транспортное средство направлялось в Германию. За рулём находился 38-летний гражданин Молдовы. Мужчина заявил, что ему нечего декларировать, однако в ходе проверки в запасных колёсах было обнаружено более 590 пачек сигарет разных марок с акцизами РМ. 

Во втором случае контрабанду выявили во время проверки микроавтобуса Volkswagen Crafter с прицепом, за рулём которого находился 35-летний гражданин Молдовы. Мужчина тоже заявил, что у него нет товара, подлежащего декларированию, однако, как и в первом случае, в запасных колёсах было найдено 640 пачек сигарет с акцизами РМ.

Табачные изделия были изъяты. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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