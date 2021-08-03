Спрятала неоплаченный товар в сумку: ушлой покупательнице грозит срок за кражу

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48-летняя женщина подозревается в краже из супермаркета в Дубоссарах. Женщину и её детей, которых она взяла с собой, задержали охранники магазина. В сумке нарушительницы были обнаружены похищенные товары.

Подозреваемая, её 27-летняя дочь и 14-летний сын зашли в магазин, пишет mvdpmr.org. Взяли тележку, положили в неё свои сумки. Проходя по рядам, они прятали товары подороже в свои сумки, а более дешёвые складывали в тележку.

Женщина отправила дочь оплачивать незначительную часть покупок на кассу, а сама с сыном, взяв сумки с краденым, поспешила к выходу. Действия злоумышленницы заметила охрана.

Обстоятельства инцидента выясняются, возбуждено уголовное дело.

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