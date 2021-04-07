Спрятал в носки: предприимчивый молдаванин пытался провезти через границу фальшивые документы

Спрятал в носки: предприимчивый молдаванин пытался провезти через границу фальшивые документы

Гражданин Молдовы спрятал в носках биометрические паспорта, выданные якобы молдавскими властями. Фальшивые документы обнаружили на КПП “Оанча”. Инцидент произошёл накануне.

К линии границы подъехал автомобиль, зарегистрированный в Молдове. За рулём находился 37-летний мужчина. Во время проверки пограничники обнаружили у него в носках два поддельных биометрических паспорта. Мужчина заявил правоохранителям, что с ним связался гражданин Молдовы и попросил привезти документы в Турцию.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md