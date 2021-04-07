Спрятал в носки: предприимчивый молдаванин пытался провезти через границу фальшивые документы

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Гражданин Молдовы спрятал в носках биометрические паспорта, выданные якобы молдавскими властями. Фальшивые документы обнаружили на КПП “Оанча”. Инцидент произошёл накануне.

К линии границы подъехал автомобиль, зарегистрированный в Молдове. За рулём находился 37-летний мужчина. Во время проверки пограничники обнаружили у него в носках два поддельных биометрических паспорта. Мужчина заявил правоохранителям, что с ним связался гражданин Молдовы и попросил привезти документы в Турцию.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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