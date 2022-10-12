Спрятал гашиш в посылке: таможенники задержали наркопоставщика

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Сотрудники Таможенной службы совместно с представителями Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали мужчину, который в марте этого года отправил из Нидерландов в посылке наркотики.

Как было установлено, 25-летний уроженец Кишинёва переправил на родину пакет, в котором находилось 3,152 грамма гашиша.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Мужчина отказался сотрудничать со следственной группой и уклонялся от дачи показаний.

Напомним, в конце марта на таможенном посту “Леушены” в микроавтобусе, возвращавшемся из Нидерландов, сотрудники таможни обнаружили посылку с наркотическим веществом. Вскоре был установлен и задержан получатель посылки – 21-летний житель Кишинёва.

Следствие продолжается.

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