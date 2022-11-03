Справку о несудимости можно получить через MDelivery

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Граждане могут запросить справку об отсутствии судимости, подробную справку о судимостях и справку о привлечении к ответственности за правонарушения через платформу MDelivery. Доставка документа осуществляется как по стране, так и за границу.

– Выдача справки об отсутствии судимости — одна из самых востребованных услуг. Мы намерены в ближайшие два года внедрить не менее 30 оцифрованных услуг — наиболее востребованных среди граждан. В ближайшее время хотим оцифровать процесс документирования правонарушений, расширить услугу видеомониторинга на национальных дорогах и оперативно обрабатывать информацию. Для достижения этих целей необходимо современное оборудование, поэтому мы находимся в процессе диалога с партнёрами, — отметила на церемонии запуска услуги министр внутренних дел Анна Ревенко.

Директор Агентства электронного управления Ольга Тумурук рассказала, что MDelivery — это современная цифровая платформа, которая связывает поставщиков госуслуг с поставщиками почтовых услуг и облегчает доступ физических и юридических лиц к получению документов, пишет moldpres.md.

– Стоимость услуги доставки по Республике Молдова — около 30 леев, за пределы страны — около 100 леев. Начиная с 1 июля через MDelivery было доставлено более 600 документов. При этом в октябре — в период тестирования услуги — было доставлено более 120 справок, в том числе за границу, — подчеркнула Тумурук.

Справку об отсутствии судимости можно запросить на сайте servicii.gov.md.

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