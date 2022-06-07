Спорт, музыка, языки и многое другое: примария запустила каталог бесплатных летних занятий для детей

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Примария Кишинёва запустила каталог E-Xtrașcolar с различными бесплатными мероприятиями, предлагаемыми детям и молодёжи в столице на лето.

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что доступ к каталогу возможен без логина и пароля, с сайта www.educatieonline.md или напрямую по ссылке www.extrascolar.md.

Родители, школьники и молодые люди смогут найти любимые занятия с помощью интерактивной поисковой системы, основываясь на ключевых словах, возрасте, адресе или типе деятельности, – добавил он.

В течение всего лета дети и молодые люди муниципия смогут воспользоваться широким спектром мероприятий, предлагаемых во всех районах города:

развивающие программы для детей;

творческое чтение;

спортивные мероприятия;

социальные клубы для детей дошкольного возраста;

школы для родителей;

программы спортивного туризма;

английский язык;

кружки ораторского искусства;

фортепиано и вокал;

лепка;

финансовое образование для молодёжи;

кружки технико-прикладного профиля;

кружки по интересам: кулинария, театр, дебаты, кружки о родном крае и многое другое.

Дети и молодые люди смогут бесплатно записаться в различные тематические кружки, такие как «Дизайн одежды», «Мягкая игрушка», «Декоративно-прикладное искусство», «Лето в движении», «Дружба», «Лего-тех», «Цвета лета», «Автомоделирование», «Судомоделирование», «Аэромоделирование», «Миниатюрная скульптура», или такие программы как «Заново открывая библиотеку», «Молодёжный клуб финансового образования», «Посол молодёжного центра», Муниципальная программа по личностному росту и многое другое.

В каталог включены мероприятия, кружки и бесплатные программы для детей и молодёжи, организуемые и проводимые филиалами Муниципальной библиотеки «Б.П. Хышдеу», общественными центрами Главного управления по защите прав ребёнка, художественными школами Управления культуры и внешкольными образовательными учреждениями Главного управления образования, молодёжи и спорта.

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