Спорт его жизни

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Валерий Мельников – о трудовом долголетии, потерях и друзьях-товарищах

Если через многие годы какой-то аспирант напишет диссертацию об истории молдавского спорта, то имя этого человека будет встречаться на многих её страницах.

Валерий Мельников – спортсмен, тренер, выдающийся организатор молдавского спорта, имеющий широкое международное признание, поражающий всех своей полной оптимизма второй молодостью, отвечает на вопросы «АиФ в Молдове».

Отдых подождёт

– Завтра у вас день рождения. 82 года многие сочли бы за так называемый преклонный возраст, но с вами всё по-другому, и цифры хочется поменять местами. Но недавно стало известно о том, что Мельников вышел на пенсию, а это совсем не вяжется с вашим характером и отношением к жизни. Фейк?

– Нет, всё так и есть. Завтра свой день рождения я встречаю на заслуженном, как говорится, отдыхе. Коллеги по моей последней долговременной работе тренером-инструктором Спортивного центра подготовки национальных команд торжественно проводили меня на пенсию. Но вы правильно заметили, что сидеть без настоящего дела мне как-то не пристало. Да, я распрощался с госслужбой, но ведь ещё есть общественные организации – национальные федерации различных видов спорта. И уже поступают звонки с предложениями. Так что мои года – моё богатство.

ДОСЬЕ

Валерий Мельников родился 31 марта 1940 г. в г. Майкопе Краснодарского края. Многократный чемпион МССР по плаванию и водному поло. С 1964 по 2004 г. – президент Федерации водного поло. С 1970 по 2005 г. – директор республиканского бассейна «Локомотив». До февраля 2022 г. – тренер-инструктор Спортивного центра по подготовке национальных команд. Награждён медалью Meritul Civic, орденом Gloria Muncii, Орденом Республики. Заслуженный тренер РМ. Заслуженный деятель культуры РМ.

«Локомотив» упёрся в тупик

– Из всех ваших трудовых ипостасей больше всего нашему обществу запомнилось ваше, продлившееся десятилетия, пребывание на посту директора бассейна «Локомотив», позже – «Железнодорожник». Это была всесоюзная здравница, а также колыбель десятка наших спортсменов международного класса, добившихся выдающихся побед на самом высоком уровне. Здесь научились плавать тысячи детей. И вот такая горькая судьба…

– Да, история этого спортивного сооружения восходит к 30-м годам. В конце их мэр Кишинёва Бивол соорудил за железной дорогой настоящий плавательный бассейн с пляжем – так называемый штранд. Целебная буркутная вода подавалась с большой глубины и всё время менялась. Берега были засыпаны песком, оборудованы кабины-раздевалки, работал буфет. Весь Кишинёв туда ходил. Особенно любила этот штранд молодёжь. Комплекс в советское время прирос ещё двумя бассейнами – для спортивного плавания и для прыжков в воду. Второй был повреждён после сильного землетрясения ещё при старой власти, которой уже было не до ремонта бассейна, а новой – и подавно. Были забыты символические цены на входные билеты – 20 копеек для взрослых и 10 копеек для детей. Они ушли в небытие, как и многочисленные гости из разных уголков СССР. Вокруг бассейна пошли споры собственников. Ко мне приходили с предложениями разные люди, что-то пытались сделать для бассейна. Иногда у них получалось, но всё равно в условиях быстро меняющейся власти сохранить бассейн работающим не удалось. Наш замечательный коллектив, который я пестовал десятилетиями, распался. То, что было необходимо городу и при румынах, и при советах, оказалось ненужным сейчас. Природа не знает пустоты, и потому через бетонное дно бассейна проросли деревья, а период его реанимации оказался очень коротким и не увенчался успехом.

Спорт – это и есть жизнь. Сегодня, когда хвори, предварительно заглянув в мой паспорт, атакуют мой организм, они сразу получают достойный отпор. Их встречает многолетняя закалка. Это и есть спортивное долголетие.

Мяч над бассейном

– Ваше главное увлечение – водное поло: игрок и среди школьников, и среди юношей, и среди взрослых успешно выступал в составе сборной МССР, затем успешная тренерская работа и, наконец, избрание на пост президента Федерации водного поло республики в 1964 году. 40 лет в этой должности! Сейчас вы – почётный президент федерации, к тому же вам исключительно идёт белый накрахмаленный костюм со стрелками на брюках – форма судьи по ватерполо. Что можете сказать об этом периоде вашей жизни?

– Нами была воспитана целая когорта выдающихся мастеров водного поло. Сергей Маркоч, Алексей Вдовин, Алексей Панфилий – участники и призёры Олимпийских игр, неоднократные победители и призёры мировых и европейских чемпионатов, первенств СССР, России. Алексей Паньков, Павел Козлов, Владислав Маслюк и другие – победители и призёры крупных международных турниров. Довелось мне провести свыше 70 чемпионатов и первенств Молдовы в качестве главного судьи соревнований. А ведь ещё были Спартакиады школьников СССР, чемпионаты центральных советов спортивных обществ «Локомотив», «Динамо», ДОСААФ, традиционные международные турниры в Тбилиси, Ленинграде, Львове, Кишинёве. Как судья я обслуживал также Олимпийские игры в Москве в 1980 году, многие международные турниры высшей категории, проводившиеся в Болгарии и в Румынии. Нельзя не вспомнить, говоря об успехах молдавского ватерполо, безвременно ушедших от нас его создателей, выдающихся специалистов водного поло и педагогов Александра Балтрамовича и Георгия Осипова. В 2000-е годы наша национальная сборная была очень сильна и завоёвывала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы в группе В. А на рубеже веков только беспредел судей в матчах с командами Греции и Германии отнял у нас путёвку на Олимпийские игры в Сидней. Но особенно ярко выглядели наши ветераны, которые дважды тогда становились чемпионами мира и однажды чемпионами Европы, ни разу не опускаясь на этих самых престижных турнирах ниже III места. Огромное панно с групповым фото этой команды было вывешено не только в нашем бассейне на Рышкановке, реконструкцией которого под водное поло мы обеспечили все эти успехи, но и на улицах Кишинёва. На этом стенде был и бессменный капитан сборной ветеранов Олег Волку, который затем сменил меня на посту президента нашей федерации.

Созвездие талантов

– Расскажите, пожалуйста, об Олеге Волку поподробнее.

– Все знают моего большого друга Олега как многогранного человека с широким мировоззрением, который добился успеха в разных сферах. Начавший свою биографию как военный моряк, он обладает важнейшим жизненным стержнем, имя которому – офицерская честь. Люблю его и как известного киноактёра. Известность он получил после одной из главных ролей в биографическом сериале «Брежнев» – о жизненном пути советского генсека Л. И. Брежнева. Волку сыграл роль Владимира Медведева, начальника охраны генсека. Позже он снялся в главной роли в военной драме Фёдора Бондарчука «Сталинград». Его герой – краснофлотец Краснов. Для меня это самая любимая роль Олега. Фильмов и сериалов, в которых сыграл Волку, так много, что здесь будет трудно все их перечислить, поскольку с начала этого века он снимается почти каждый год. Знаю одно: все фильмы объединяют искренность, талант, умение породниться со своим персонажем, проникнуть в его суть. Но не только верность водному поло и актёрское мастерство поражают нас в Олеге. Истинный ценитель молдавского вина, он этим благородным напитком, символизирующим нашу Молдову, регулярно угощал нас, своих друзей, а сейчас угощает им весь мир. Олег – президент одной из крупнейших корпораций нашей винной индустрии. Бизнесмен от Бога, он сегодня успешно продвигает молдавское вино во многих странах, а вместе с ним и имидж нашей Молдовы.

Многолетняя закалка

– Во время работы в Спортивном центре вы «засветились» ещё и в таких видах спорта, как бокс, тхэквондо, плавание, привнеся в них свою неукротимую энергию и профессионализм. Кто из коллег здесь произвёл на вас наиболее сильное впечатление?

– Сегодня я не спрашиваю себя, по ком звонит гонг у боксёрского ринга. Он так же, как всякий раз, прерывал поединки, но этот возвестил об уходе из жизни моего друга, заслуженного тренера РМ Леонида Томши. Очень ценил и ценю этого замечательного человека и специалиста не только потому, что он воспитал целую плеяду выдающихся боксёров, блиставших на молдавском и европейском рингах, где сияли такие звёзды, как Иван Гайван и Владимир Келеш, но и сделал из многих сотен своих воспитанников людей мужественных и честных. В тхэквондо мне хочется отметить ещё одного моего друга – замечательного тренера Владислава Мазура. Недавно он был незаконно отстранён от работы, можно сказать, оклеветан, тогда за него вступались и наш Олимпийский комитет, и даже Международный спортивный суд в Лозанне. Он был оправдан. Я горжусь успехами его учеников – чемпиона Европы среди взрослых бойцов Степана Димитрова, победительницы континентального первенства среди молодёжи, призёра Всемирной универсиады Анны Чукиту, многократных победителей рейтинговых международных турниров Вадима Димитрова и Татьяны Цымбаларь. Плавание – мой родной вид спорта. И я рад дружбе и сотрудничеству с президентом профильной федерации Александром Горячевым, успехам наших пловцов на Олимпиаде в Токио.

– Вы провели всю жизнь в спорте, что он для вас значит?

– Спорт – это и есть жизнь. Сегодня, когда хвори, предварительно заглянув в мой паспорт, пытаются атаковать организм, они сразу получают достойный отпор. Их встречает многолетняя закалка. Это и есть спортивное долголетие.

Алексей Попов

Фото Игоря Взорова